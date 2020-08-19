شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المرشحين بالنظام الفردى فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، نظرا لعدم حصولهم على النصاب القانوني للفوز وهو الأغلبية المطلقة لأعداد الأصوات الصحيحة (505+1).

وفى محافظة القليوبية سيخوض جولة الإعادة كل من:





ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

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وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 5 سبتمبر، على ان يكون التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.