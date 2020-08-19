شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواصفات وشروط نواب الشيوخ المعينين من قبل الرئيس وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور عبد المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "الدولة نجحت في إتمام انتخابات مجلس الشيوخ في ظل عدد من الأزمات منها كورونا والطقس الحار"، موضحاً أن انتخابات مجلس النواب تختلف عن انتخابات الشيوخ تماما.

وأضاف المغازي، خلال مداخلة لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة وهو مكتسب في غاية الأهمية للمرأة، مشيراً إلى أن القانون يحدد مواصفات وشروط نواب مجلس الشيوخ المعينين من قبل رئيس الجمهورية.

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وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الناخبين المقيدين فى انتخابات مجلس الشيوخ، 62 مليون و940 ألف و165 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين فى التصويت 8 ملايين و959 ألف و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألف و741 ناخبا بنسبة 84.585%، وبلغت اعداد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف و294 صوت بنسبة 15.42%.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الانتخابات جرت فى 14 ألف و92 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، وتنافس فيها المرشحين 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القوائم.