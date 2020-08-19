شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات النواب توافق على إنشاء مدرسة للمكفوفين وإحلال وتجديد بعض المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور سمير رشاد أبو طالب، نائب دائرة مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بمركز سمالوط بالمنيا.

وقال "أبو طالب"، إن مركز سمالوط التعداد السكاني له يتعدى المليون ومائة نسمة تقريبا، مع العلم أنه لا يوجد مدارس قريبة للمكفوفين، حيث إن أقرب مدرسة تزيد المسافة عن 80 كيلو ذهابا وإيابا، مما يصعب علي أولياء الأمور إلحاقهم بتلك المدارس، مما يؤدي إلي ضياع فرصة التعليم.

وأضاف أن هذه المدرسة قد تخدم مراكز شمال المنيا مثل سمالوط ومطاي وبنى مزار ومغاغة والعدوة، كما يمكن تخصيص لها قطعة أرض في جنوب مركز سمالوط، بعد معاينة المكان وإعطائه صلاحية .

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ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مبني إضافي بمدرسة أنور السادات الإعدادية الثانوية بنات بحي المرج – محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء جناح بمدرسة السيدة عائشة دميره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء مدرسة علي النموذج الياباني علي أرض تابعة لهيئة الأوقاف بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لصيانة مدارس نشوي – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن إعادة تخصيص مبني حي عين شمس القديم الكائن بشارع 6 أكتوبر إلي وزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة فني صناعي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن التوسع في إنشاء المدارس وإحلال وتجديد المدارس بمركز قفط – محافظة المنيا.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن ضم مدرسة البترول إلي التعليم الفني علي أن تشمل هذه المدرسة (تعليم ثانوي فني صناعي – قسم بترول وتعدين ومحركات بحرية) – التابعة لمدينة أبو رديس – محافظة جنوب سيناء، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مجمع تعليمي لمدارس النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم – مركز بنها – محافظة الدقهلية.