شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية برصف طرق وإنشاء كوبرى بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، علي 5 اقتراحات برغبة بشأن رصف طرق وإنشاء كوبري مشاة بعدد من المناطق في محافظات مختلفة.

وشملت الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن رصف طريق مصرف سيدي سالم حتى طريق كفر الشيخ دسوق – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء كوبري مشاة يربط بين قرية مرزوق وقرية العياط بمركز مطاي – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن إنهاء الأعمال بكوبري الميمون العلوي طريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الميمون - مركز الواسطي – محافظة بني سويف.

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كما وافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن رصف طريق الناصرية الجديدة من الطريق الصحراوي وحتى بوابة نجع أبو بسيسة – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن ضم طريق العبايدة إلي الطرق الحكومية مركز قوص – محافظة قنا.

وحفظت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين غيته، بشأن إنشاء معدية مشاة أمام المدرسة الابتدائية بقرية الكوم الأحمر - مركز مغاغا – محافظة المنيا.