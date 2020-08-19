اخبار العالم

وزير سابق فى حكومة اردوغان يصفه بالديكتاتور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق فى حكومة اردوغان يصفه بالديكتاتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية ان الوزير السابق في حكومات حزب العدالة والتنمية، جوناي، وجه انتقادات حادة لرئيس الجمهورية رجب أردوغان بسبب تفرده بالقرار في ظل نظام الحكم الرئاسي.

 

أرطغرل جوناي وزير الثقافة والسياحة الأسبق، قال إن أردوغان أسس نظامًا استبداديًا، قائلًا: “نحن ندار بنظام لا يوجد شبيه له في دول العالم الديمقراطية. الإدارة باتت شخصية. نحن ندار بالأوامر وليس بالقوانين”.

 

وأشار إلى أن النظام الذي يدير به أردوغان تركيا لا يمكن أن يكون إلا في الدول الأسيوية والجنوب أفريقية التي لم تأخذ فيها الديمقراطية شكلها المؤسسي.

Advertisements

 

وأكد أن تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي الحالي أدى إلى إصابة الدولة بـ”غيبوبة” في الكثير من المجالات، بعد أن أفسد السلام والهدوء في البلاد.

 

وأوضح أن النظام الحالي الذي طُبِّق بالتعديلات الدستورية التي أجريت في 16 نوفمبر 2017، هو نظام الرجل الواحد الذي تكون في يديه الكلمة الأولى والأخيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير سابق فى حكومة اردوغان يصفه بالديكتاتور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا