شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق فى حكومة اردوغان يصفه بالديكتاتور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية ان الوزير السابق في حكومات حزب العدالة والتنمية، أرطغرل جوناي، وجه انتقادات حادة لرئيس الجمهورية رجب أردوغان بسبب تفرده بالقرار في ظل نظام الحكم الرئاسي.
أرطغرل جوناي وزير الثقافة والسياحة الأسبق، قال إن أردوغان أسس نظامًا استبداديًا، قائلًا: “نحن ندار بنظام لا يوجد شبيه له في دول العالم الديمقراطية. الإدارة باتت شخصية. نحن ندار بالأوامر وليس بالقوانين”.
وأشار إلى أن النظام الذي يدير به أردوغان تركيا لا يمكن أن يكون إلا في الدول الأسيوية والجنوب أفريقية التي لم تأخذ فيها الديمقراطية شكلها المؤسسي.
وأكد أن تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي الحالي أدى إلى إصابة الدولة بـ”غيبوبة” في الكثير من المجالات، بعد أن أفسد السلام والهدوء في البلاد.
وأوضح أن النظام الحالي الذي طُبِّق بالتعديلات الدستورية التي أجريت في 16 نوفمبر 2017، هو نظام الرجل الواحد الذي تكون في يديه الكلمة الأولى والأخيرة.
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