واصل فريق بايرن ميونيخ الألماني تألقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تمكنه، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على ليون الفرنسي وبلوغ النهائي.
وبلغ الفريق الألماني نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد تجاوز عقبة ليون الفرنسي في محطة النصف بثلاثية نظيفة، سجل منها سيرجي غنابري ثنائية في الدقيقتين 18 و33، في وقت وقع فيه الهدف الثالث روبير ليفاندوفسكي في الدقيقة 88.
وسيواجه البايرن، يوم 23 غشت الجاري، في نهائي المسابقة الأوروبية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ “يتجاوز” ليون و”يبلغ” نهائي “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.