 بايرن ميونيخ “يتجاوز” ليون و”يبلغ” نهائي “التشامبيونزليغ”

واصل فريق بايرن ميونيخ الألماني تألقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تمكنه، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على ليون الفرنسي وبلوغ النهائي.

وبلغ الفريق الألماني نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد تجاوز عقبة ليون الفرنسي في محطة النصف بثلاثية نظيفة، سجل منها سيرجي غنابري ثنائية في الدقيقتين 18 و33، في وقت وقع فيه الهدف الثالث روبير ليفاندوفسكي في الدقيقة 88.

وسيواجه البايرن، يوم 23 غشت الجاري، في نهائي المسابقة الأوروبية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة.