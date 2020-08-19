بينها غرناطة وآلافيس.. 4 أندية إسبانية “تتنافس” على ضم النجم السابق للرجاء

دخلت 4 أندية إسبانية سباق التنافس من اجل ضم الدولي المغربي جواد الياميق عقب تألقه رفقة فريق سرقسطة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لبطولة الجارة الشمالية للمغرب.

وعبرت 4 فرق إسبانية عن رغبتها في ضم اللاعب السابق للرجاء، المعار إلى سرقسطة من فريق جنوى، بعد انتهاء مشواره مع الفريق الاسباني بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “آراغون” أن غرناطة وآلافيس مهتمان بالدولي المغربي، فضلا عن ريال بيتيس وويسكا، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز من بطولة الجارة الشمالية للمغرب.

وعن موسمه مع سرقسطة، قال الياميق “موسم صعب لكنني سأتذكر دائما كل الأشخاص الذين كانوا إلى جانبي، مدربين لاعبين وأطقم وجماهير، لقد جعلوني أعيش تجربة استثنائية”.