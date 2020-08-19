فريدمان: أي صفقة أسلحة أميركية مع الإمارات ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن أي صفقة أسلحة مستقبلية تبرمها الولايات المتحدة مع الإمارات، بما في ذلك بيع طائرات "إف 35"، ستكون محكومة بالتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وجاءت تصريحات فريدمان في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، بحسب ما أورد موقع الصحيفة، مساء الأربعاء. وشدد فريدمان على أن اتفاق التحالف الذي توصلت إليه تل أبيب مع أبو ظبي برعاية أميركية، "لا يقوض أمن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الادعاء "ليس أكثر من مجرد هجوم سياسي من قبل "الحشد الموالي لإيران".

يأتي ذلك في أو تصريح علني يصدر عن مسؤول أميركي في هذا الشأن، في أعقاب التقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات من طراز إف 35 للإمارات، مقابل الإعلان عن التحالف وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيل.

وكان مصدر من البيت الأبيض، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد نفيا أن يكون الاتفاق الثلاثي يشمل بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، وشدد نتنياهو على أن الاتفاق لا يضم إلا التفاصيل الواردة في البيان المشترك للدول الثلاث، ولم يتضمن بندا سريا خاصا بشأن بيع الأسلحة لأبو ظبي؛ وأعلن أنه مارس ضغوطا على الإدارة الأميركية للتعبير عن المعارضة الإسرائيلية لهذه الخطوة.

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وقال فريدمان إنه في حين أنه من المحتمل فترضيًا أن تحصل الإمارات يومًا ما على مصادقة أميركية لشراء طائرات إف 35، إلا أن عملية الشراء والتصنيع ستستغرق "سنوات عديدة وسيكون هناك متسع من الوقت لهذه العلاقة (بين الإمارات وإسرائيل). في نهاية المطاف، وفي ظل الظروف المناسبة، ستستفيد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير من وجود حليف قوي يقع على مضيق هرمز قرب إيران".

ونفى فريدمان الادعاءات بأن الأمن الإسرائيلي سيكون في خطر من جراء بيع أسلحة متطورة للإمارات. معتبر أن "المنطقة اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا والمستقبل أكثر إشراقًا"، مشددا على أن "أي بيع صفقة أسلحة تبرمها الولايات المتحدة مع الإمارات أو أي لاعب إقليمي آخر، ستظل محكومة بالتزامنا بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل - هذا هو القانون".

كما شدد فريدمان على أن معاهدة التحالف الإسرائيلي الإماراتي "تخلق مجموعة من الفرص الجديدة لإسرائيل وأميركا - بما في ذلك في مجال الأمن - وأعتقد أن العديد من الأشياء العظيمة ستأتي من خلالها". وأكد أن الولايات المتحدة ستُخضع أي صفقة بيع أسلحة في الشرق الأوسط إلى عملية "حافة النوعية العسكرية" (QME) وهو مفهوم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تلتزم من خلاله بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، أي "المزايا التكنولوجية والتكتيكية وغيرها من المزايا التي تسمح لها بردع الأعداء المتفوقين عدديًا"، في إشارة إلى الدول العربية.

وقال فريدمان إنه ليس لدى إسرائيل سبب للقلق، "لقد أظهر الرئيس ترامب قولا وفعلا أنه ملتزم بأمن إسرائيل كما لم يكن سلف قبله". وردا على سؤال حول انتقاد الاتفاق من قبل المعارضة الإسرائيلية وما إذا كان، في رأيه، مدفوعا بمصالح سياسية، قال فريدمان إنها "أبعد من كونها سياسية، إنها ادعاءات غير معقولة".