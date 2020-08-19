شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائبة رئيس زامبيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 قالت الرئاسة في زامبيا في بيان اليوم الأربعاء إن إينونج موتوكاوا نائبة الرئيس أُصيبت بفيروس كورونا، مضيفة أن حالتها مستقرة وتخضع للعزل المنزلي.

Advertisements وتابع البيان "تعاني نائبة الرئيس من أعراض خفيفة يتم علاجها بشكل ملائم، وهي في حالة معنوية عالية وتمارس عملها عن بعد".

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