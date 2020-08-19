شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 424 إصابةً جديدة بكورونا و522 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حالة وفاة واحدة، و424 إصابةً جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و522 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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