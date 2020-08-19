شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للعراق بـ 204 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدة ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، وستعمل كذلك على تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.
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