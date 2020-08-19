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أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للعراق بـ 204 ملايين دولار

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عن مساعدات إنسانية إضافية بنحو 204 ملايين دولار، لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدة ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، وستعمل كذلك على تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.

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