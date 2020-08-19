شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 589 إصابة بكورونا والمغرب 1510 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،581 ضمن المُقيمين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى 10347 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1510 إصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 46313.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 743، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 31576 بعد تعافي 574 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 13994، من بينها 201 حالة حرجة.