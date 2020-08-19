شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 589 إصابة بكورونا والمغرب 1510 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
فيما سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1510 إصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 46313.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 743، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 31576 بعد تعافي 574 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 13994، من بينها 201 حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 589 إصابة بكورونا والمغرب 1510 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.