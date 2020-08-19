رئيس الأركان اليمني: الحوثي"أداة إيرانية" ونهاية الانقلاب وشيكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، مساء الأربعاء، أن مليشيا الحوثي أداة إيرانية لتدمير اليمن، ونهاية الانقلاب باتت وشيكة.



وذكر بن عزيز، أن المليشيا الحوثية تريد أن تخرج اليمن من الجسد العربي، ولكنها لن تستطيع ذلك، لافتا إلى أن بلاده ستظل مع العروبة ومحيطها العربي مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أن المليشيا الحوثية، تهدف إلى تدمير اليمن أرضًا وشعبًا من أجل أسرة كهنوتية وخدمة لإيران وأجنداتها الإرهابية في المنطقة، وفقا لبيان نشره موقع الجيش.



وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، بجهود كافة القبائل المساندة لقوات الجيش الوطني ووعيها الكبير بالخطر الذي تمثله أداة إيران الحوثية.

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وتزامنت تصريحات المسؤول العسكري اليمني، مع معارك عنيفة في محيط محافظة مأرب النفطية، وخصوصا في جبهات "نجد العتق"، و"صرواح"، وأطراف مديرية "نهم" شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، إن قوات الجيش الوطني، تصدت مساء الأربعاء لمحاولة تسلل حوثية في منطقة "نجد العتق"، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير 3 دوريات عسكرية تابعة للمليشيا.

وأشار المصدر، إلى أن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ساندت المعارك، وشنت 13 غارة جوية على تجمعات للمليشيا الحوثية، بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش الوطني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني، مقتل 60 عنصرا حوثيا في معارك وغارات جوية، خلال الساعات الماضية، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.