مصادر: حمدوك في جوبا الأسبوع المقبل لبحث السلام

يزور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأسبوع المقبل، جوبا، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، ومناقشة القضايا الثنائية على رأسها جهود تحقيق السلام مع حركات الكفاح المسلح.



وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن حمدوك وسلفاكير سيناقشان مفاوضات الفرقاء السودانيين ووساطة جوبا والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام.

وأشارت المصادر، إلى أن حمدوك سيدخل في جلسات تفاوضية رئيسية مع رئيس الحركة "الشعبية- شمال"، عبد العزيز أدم الحلو، لبحث العملية التفاوضية بين الطرفين.

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ومن المقرر أن تستأنف، غدا الخميس، المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة "الشعبية- شمال" بعد توقف دام شهرين .

وكان رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، قال إن الأطراف ستبدأ في التفاوض حول وقف العدائيات والعمل الإنساني، ومن ثم الدخول في تفاوض حول إعلان المبادئ في وقت لاحق.

ويترأس وفد الحكومة السودانية المفاوض، الفريق أول شمس الدين كباشي، فيما يرأس عمار أموم وفد الحركة الشعبية، و ينطلق التفاوض استجابة لدعوة رسمية من الوساطة بجنوب السودان وبمشاركة نائب رئيس الوساطة نيال دينق نيال .

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي تم دعوة الطرفان للتفاوض عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بعد توقف دام 4 أشهر نتيجة تعثر المفاوضات .