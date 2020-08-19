إقالة 5 قادة بالجيش الجزائري.. التغيير الأكبر في عهد تبون

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، بشكل مفاجئ، 5 من كبار قادة الجيش ومن أقدم جنرالات المؤسسة العسكرية، الذين تم تعيينهم في عهد قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، أن تبون أقال اللواء علي عكروم رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، وعين اللواء حواس زيادي خلفاً له.

كما أقال اللواء عبد القادر لشخم رئيس دائرة الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية، وكلف اللواء فريد بجعيط بالمنصب.



وأنهى الرئيس الجزائري مهام اللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع وعين مكانه اللواء حواس زيادي.

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بالإضافة إلى إنهاء مهام اللواء سليم قريد قائد الأكاديمية العسكرية بمنطقة شرشال (وسط)، من دون الكشف عن خليفته.

وكذا إقالة اللواء محمد تبودلت المدير المركزي للعتاد، حيث تم تعيين العميد إسماعيل صديقي خلفاً له في ذات المنصب.



وتعد قرارات الإقالات الجماعية الأكبر من نوعها منذ تولي عبد المجيد تبون منصبه نهاية العام الماضي، وجميعهم تم تعيينهم في عهد قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.



