نتنياهو يحث دول العالم على تصنيف "حزب الله" إرهابيا

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دول العالم على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لازدهار لبنان.



وقال نتنياهو، في بيان، "المحكمة الدولية الخاصة بتحقيق اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قدمت أدلة أخرى على أن حزب الله هو عبارة عن تنظيم إرهابي يستمر في تدمير لبنان".

وأضاف: "أدعو الدول التي لم تصنف حزب الله بعد كتنظيم إرهابي إلى القيام بذلك والتعامل معه وفقا لذلك".

وتابع نتنياهو، أن هذا هو السبيل الوحيد أمام لبنان كي تتاح له الفرصة لتحقيق الازدهار والتخلص من التنظيم الإرهابي الذي يعمل كقوة احتلال تابعة لإيران.

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وأمس الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.





رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي قال: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.