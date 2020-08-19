واشنطن تتوعد طهران بتفعيل "سناب باك" قريبا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده ستُفعل "قريبا" آلية "سناب باك" بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.



وصرّح بومبيو للصحفيين في واشنطن أن "الرئيس دونالد ترامب أوضح أننا سنفعل ذلك قريبا وهذا ما سنفعله"، رافضا تحديد موعد محدد لإطلاق الآلية.



وتهدف الآلية إلى إعادة فرض العقوبات الدولية، التي رُفعت في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والرامي إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وكان ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية على طهران.

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وفي عام 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات أحاديا في حال عدم امتثال إيران له.

"سناب باك"

والآلية التي تسمى "سناب باك" لم يسبق أن استخدمت على الإطلاق، وهي من المفترض أن تفضي إلى إعادة فرض العقوبات بعد ثلاثين يوما، من دون أن يكون لروسيا أو الصين الحق في استخدام حق النقض.

وأكد بومبيو "سيكون هذا قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قابلا تماما للتنفيذ. نحن نتوقّع أن يتم تنفيذه على غرار أي قرار آخر نافذ لمجلس الأمن".

والأسبوع الماضي رفض مجلس الأمن بالأغلبية مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.