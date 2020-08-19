سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020.. قفزة مهولة

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، 10 جنيهات كاملة في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 171 جنيها، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وبقي سعر العملة الخضراء عند سعر موحد هو 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار قفزة مفاجئة كبيرة إلى 171 جنيها، مقابل 161 جنيها أمس، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وحسب صحيفة "المجهر" السودانية، فإن الدولار شهد قفزات متتالية وسط أنباء عن حاجة الحكومة السودانية إلى تدبير مبلغ كبير بالدولار للوفاء ببعض احتياجاتها الخارجية.

وقال متعاملون إن المضاربين كثفوا أنشطتهم في السوق السودانية بالتوازي مع انتشار تلك الأخبار، مؤكدين أنه "لا مبرر" لارتفاع السعر وفقا لظروف الطلب والعرض الاعتياديين محليا.

وأرجع خبراء، السبب إلى الموازنة البديلة التي أعلنتها الحكومة السودانية مؤخراً والتي ستعمل على تحريك سعر الدولار الرسمي ليقارب سعر السوق الموازي.

وأدت عودة الحياة والرحلات الجوية بعد أزمة كورونا إلى نمو الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض.

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واقتصاد السودان يواجه مشكلات هيكلية كبيرة نتيجة لسياسات الفساد والتطرف التي انتهجها النظام السابق والتي تسببت في إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بخلاف انتشار الفساد مما أفقد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار.

ويضاعف من أزمات الاقتصاد، الديون الخارجية التي ارتفعت لأكثر من 60 مليار دولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازي حاليا عند حدود 161 جنيها للدولار الواحد.

ورغم ما قامت به السطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي لكن الإجراءات الجديدة لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 65.65 جنيه للشراء و65.98 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي، وسجل الجنيه الإسترليني 72.85 جنيه للشراء و73.22 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 201.80 جنيه والإسترليني 225.77 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 179.15 جنيه للشراء و180.04 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 45.63 جنيه والدرهم 46.88 جنيه والدينار 305 جنيهات.