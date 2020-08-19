شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خادم الحرمين الشريفين وسلطان عمان يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، اليوم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان خادم الحرمين الشريفين، نوه خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، متمنيًا لجلالة السلطات التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.