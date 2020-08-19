مباحثات سعودية إيطالية تناقش القضية الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماكس، في برلين القضية الليبية.



Advertisements

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين قال الأمير فيصل بن فرحان إن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف:“ناقشنا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا، وحمايتها من التدخلات الخارجية والإرهاب، ويحمي أمن المنطقة أجمع“.

والشهر الماضي، قام وزير الخارجية السعودي بجولة لبحث تطورات الأزمة الليبية، قادته إلى مصر، والجزائر، ثم تونس، والمغرب