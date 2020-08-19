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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباحثات سعودية إيطالية تناقش القضية الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماكس، في برلين القضية الليبية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين قال الأمير فيصل بن فرحان إن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف:“ناقشنا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا، وحمايتها من التدخلات الخارجية والإرهاب، ويحمي أمن المنطقة أجمع“.
والشهر الماضي، قام وزير الخارجية السعودي بجولة لبحث تطورات الأزمة الليبية، قادته إلى مصر، والجزائر، ثم تونس، والمغرب
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