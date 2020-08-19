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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأعمال الخيرية في عجمان: العمل الإنساني في الإمارات رسالة خير وتسامح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان: «إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني والخيري هي رسالة خير وإنسانية وتسامح، ودولة الإمارات وطن التسامح والتعايش والسلام، وهي محط تقدير شعوب العالم كافة، مشدداً على أن العمل الإنساني في الإمارات يعدّ ثقافة مجتمعية قائمة على حب العطاء، وبنيت على أسس إنسانية نبيلة».
وأكد الخاجة في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن المواقف الإنسانية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة سيخلدها التاريخ، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية نتيجة انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19»، قدمت الإمارات خلالها أعمالاً إنسانية جليلة، تضمنت مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات الإنمائية لعشرات الدول حول العالم.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة: «نحن في هيئة الأعمال الخيرية نؤمن بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وسنسعى دائماً إلى دعم جهود الدولة لتعزيز الإنسانية الراسخة في عقيدة قادتها وشعبها، والمساهمة في تخفيف معاناة المنكوبين وإغاثة المحتاجين أينما وجدوا».
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