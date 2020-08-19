ترامب يدعو إلى مقاطعة شركة جوديير.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستهلكين إلى مقاطعة شركة الإطارات الأمريكية "جوديير"، في ظل تقارير غير مؤكدة بأن الشركة حظرت الملابس الحمراء التي تحمل عبارات سياسية مؤيدة للرئيس.



وكتب ترامب، في تغريدة اليوم، وفي خطوة غير معتادة لرئيس: "لا تشتروا إطارات جوديير، لقد أعلنوا حظراً على قبعات "ماجا"، اشتروا إطارات أفضل بمقابل أقل بكثير".

Advertisements

وسرعان ما نفت جوديير دقة التقرير المعني. ومع ذلك، أكد بيان للشركة أنه سيتم حظر ملابس حزبية، بما في ذلك قبعات حملة ترامب المكتوب عليها عبارة "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، خلال ساعات الدوام.

وثار الجدل بشأن الشركة التي يوجد مقرها في ولاية أوهايو، بالدوائر المحافظة بعدما أظهر تقرير ما بدا أنه دورة تدريب للموظفين، تم خلالها عرض شريحة تقول إن شعارات مثل "حياة السود مهمة" مسموح بها، ولكن سيتم حظر الملابس التي تحمل عبارات موالية للشرطة ولترامب.

وقالت شركة جوديير إنه لم تتم الموافقة على الشريحة من جانب مقر الشركة الرئيس، وأكدت أنها تدعم الحركتين من أجل المساواة العرقية وإنفاذ القانون، لكنها ستتجنب السياسات الحزبية.