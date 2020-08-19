«بهدف حماية أمن مصر القومي» .. توجيهات عاجلة من «السيسي» للجيش المصري .. بيان من المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بمواصلة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهام توكل لها بهدف حماية أمن مصر القومي.
بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، أن السيسي اجتمع الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وخلال الاجتماع، وجّه السيسي بـ"الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".
وأشاد الرئيس المصري بـ"القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح".
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