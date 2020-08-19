مجلس الأمن يدعو متمردي مالي للعودة إلى الثكنات

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طلب مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة المتمردين في مالي إلى العودة فورًا إلى ثكناتهم، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

الأمم المتحدة: دعا مجلس الأمن الدولي العسكريين المتمردين في مالي الأربعاء إلى "العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم" والإفراج "فوراً" عن كافة المسؤولين المعتقلين.

خلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على "الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري"، وذلك غداة تمرد تحول إلى انقلاب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة.

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ويضاف موقف مجلس الأمن المندد بالانقلاب إلى إدانات من كافة المجتمع الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري ودون شروط" عن الرئيس كيتا.

وأسقط تمرد عسكري تحوّل إلى انقلاب الثلاثاء الرئيس المالي الذي أوقف إلى جانب أعضاء من حكومته، وأعلن استقالته مرغماً عبر التلفزيون.

وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته فرنسا والنيجر قبيل إعلان الكولونيل المالي أسيمي غويتا نفسه رئيساً للجنة العسكرية الانقلابية.