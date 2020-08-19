تضامن الغربية: توفير جميع الاحتياجات للطفلة ضحية التعذيب بـ"طنطا الجامعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_مروة شاهين:

توجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى طنطا الجامعي وتواصل مع شقيقة الطفلة أمنية إبراهيم، ضحية التعذيب، التي أشارت إلى أن أبويها منفصلين، وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن مَن تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالًا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق.

وتبين من أقوال شقيقة المصابة بأن الطفلة "أمنية" هي لوالدين منفصلين، من سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وأن الزوجة تزوجت من شخص آخر متعدد الزيجات، وقد قامت الأم بإرسال الإبنة "أمنية" للعمل بمنزل بالجيزة منذ خمسة أشهر، لافتة أنها لم ترى شقيقتها منذ ذلك التاريخ وحتى عودتها بهذه الحالة.

وتواصل الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع، مع الدكتور حسن التطاوي، مدير مستشفيات جامعة طنطا، الذي أفاد بقبول الحالة واستقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيًا، واتخاذ كل الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.

وفى نفس السياق، وجهت وكيل وزارة التضامن بالغربية، بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية والنقدية والعينية للطفلة طوال فترة إقامتها وحتى مغادرتها إلى محافظة كفر الشيخ.