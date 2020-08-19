الرئيس الجزائري يجري حركة تغييرات في صفوف قادة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنهاء مهام عدد من قيادات الجيش، في إطار سلسلة التغييرات التي يجريها في صفوف المؤسسة العسكرية منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي.

وبحسب مراسيم رئاسة نشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، فقد قرر الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إنهاء مهام كل من اللواء علي عكروم رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، واللواء عبد القادر لشخم رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، واللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية، واللواء محمد تبودلت المدير المركزي للعتاد، واللواء سليم قريد قائد الاكاديمية العسكرية بشرشال.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون قرر تعيين اللواء فريد بجغيط رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، واللواء حواس زياري رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، واللواء سليم قريد مديرا للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، والعميد إسماعيل صديقي مديرا مركزيا للعتاد.

يذكر أنه منذ توليه منصبه في 19 ديسمبر الماضي، أجرى الرئيس تبون عدة تغييرات في صفوف المؤسسة العسكرية بدأها بتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا للأركان بالنيابة خلفا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي توفى يوم 26 ديسمبر الماضي.

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وتلا ذلك عدة تغييرات في قادة الجيش والمخابرات الجزائرية (تابعة لوزارة الدفاع) شملت تعيين اللواء محمد قايدي مديرا لدائرة التحضير والعمليات (هيئة العمليات) خلفا للواء محمد بشار.

وعين الرئيس تبون كذلك اللواء محمد عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا جديدا للقوات البرية، خلفا للواء شنقريحة الذي تولى قيادة الأركان.

وتبع ذلك إقالة الجنرال واسيني بوعزة من إدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، وعين اللواء عبد الغني راشدي خلفا له، كما عين تبون اللواء محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي بالمخابرات، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

واستكمل الرئيس الجزائري التغييرات بإقالة مدير القضاء العسكري اللواء عمار بوسيس، وتعيين العقيد عاشور بوقرة مكانه، ثم إقالة اللواء حميد بومعيزة قائد القوات الجوية، وتعيين اللواء محمود لعرابة خلفا له، وتعيين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا اللواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الماضي.

وفي 4 أغسطس الجاري عين الرئيس تبون، العميد نور الدين قواسمية، قائدًا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمان عرعار الذي أحيل إلى التقاعد، كما عين العميد علي وولحاج يحيى، رئيسًا لأركان قيادة الدرك الوطني.