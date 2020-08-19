جامعة جازان تحدد ضوابط العملية التعليمية الفصل الأول.. تعرف عليها

أعلنت جامعة جازان، عن ضوابط سير العملية التعليمية للفصل الأول للعام الدراسي الجديد 1442، بناءً على ما ترتب من قرارات إدارة الجامعة، ورؤية الحل الأنسب والآليات التي يجب على طلبة وطالبات التخصصات بها اتباعها.

ويأتي ذلك قبل بدء الدوام رسميًا بإحدى عشر يومًا، وأتت الضوابط وفق خطة تعزز جهود الدولة، وتتماشى مع ما قد تم إصداره من قرارات من وزير التعليم محمد بن حمد آل الشيخ، من أن المقررات النظرية في الجامعات تدرس عن بعد.

بينما تتم الدراسة الحضورية للجامعات العملية، حتى صدور قرار آخر

بعد دراسة الوضح من الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسن إسحاق، ضوابط العملية التعليمية في جامعة جازان الفصل الدراسي الأول 1442، وهو وكيل الجامعة.

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يتم اتباع أسلوب الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية بالجامعة.

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تحدد الكليات الصحية والعلمية طريقة التدريس، بما يضمن اتباع الإجراءات الوقائية، حيث من الممكن

اتخاذ أسلوب التعليم المدمج “الهجين”.

يتم التدريب الميداني عن بعد، أو من خلال التنسيق مع الجهات التدريبية مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وضع خطة بديلة لكافة الكليات على حدى لكيفية سير الدراسة، في حال حدوث أي أمر طارئ خلال الفصل.

توزيع الدرجات يتم حسبما مقر في خطة المقرر الدراسي.

معاملة الطلاب تتم وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بالجامعة.

كما أضاف حسن إسحاق، أن حضور الطلاب يتم على ثلاث مراحل خلال اليوم الدراسي، المرحلة الأولى من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، والمرحلة الثانية من الواحدة حتى الخامسة عصرًا، والفترة الأخيرة من السادسة حتى العاشرة مساءً، وذلك لضمان عدم التكدس الطلابي، حيث يوزع الطلاب على تلك الفترات وفق الجداول الخاصة بالشعب الدراسية.