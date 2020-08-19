تزامنًا مع فتح المجال الجوي.. تزوير تقارير فحص كورونا للمسافرين في إسرائيل

تزامنًا مع فتح المجال الجوي في إسرائيل والسماح بالسفر إلى الخارج بشرط الحصول على استمارات نتائج فحص فيروس كورونا المستجد للمسافرين، كشف موظفو مراقبة الحدود التابع لهيئة السكان والهجرة في مطار بن جوريون الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، عن تلقيهم لشكاوى من المسافرين بشأن تزوير استمارة الفحص الخاصة بهم.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الأطباء في القدس قامبتزوير عشرات النتائج من فحص فيروس كورونا للمسافرين ووقع عليها شخصيًا وجاءت نتائج الفحص موحدة وذات نفس الصياغة للجميع.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر تسبب في ذعر المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بعد إغلاق دام أكثر من 5 أشهر، وأدى إلى ظهور أسلوب جديد في
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 781، بعدما أعلنت سابقًا أن 53 مسنا توفوا في دور مسنين، ولم يُحسبوا بحصيلة الوفيات بكورونا، خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي.
وسجلت وزارة الصحة 1,644 إصابة جديدة بعد إجراء 27,910 اختبارًا، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 97,783 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين هو 23,918 مصابا.
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