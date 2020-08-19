وظائف لدى هيئة الطيران المدني.. تعرف على كيفية التقديم

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عن وظائف هيئة الطيران المدني والتي أعلنت عنها عبر موقعها الالكتروني.

وكشفت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين.

ولفتت إلى أنها متاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة

الرياض.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقيم طب الطيران.

– أخصائي كتابة تقارير.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي عوائق الطيران.

– أخصائي أنظمة طيران.

– أخصائي أدلة طيران.

– مفتش تصميم إجراءات الطيران.

– أخصائي بيئة.

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– محلل أعمال.

– مفتش عمليات طيران.

– أخصائي سلامة.

– أخصائي سلامة المطارات.

– مدير دليل الطيران السعودي.

– أخصائي حوادث ووقائع الطيران.

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وأعلنت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 18 أغسطس 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف العلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا.