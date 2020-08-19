قيس سعيد يؤكد على موقف تونس الثابت تجاه فلسطين

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تأكيده على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة.
وقال سعيد إن هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح.
وأضاف لدى استقباله بقصر قرطاج سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم، أن الحق الفلسطيني لن يضيع مادام هنالك أحرار.
وأوضح قائلا "إننا لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".
وأشار إلى أنه من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه.
وجدد قيس سعيد الدعم المتواصل للفلسطينيين من أجلرفع المظلمة واسترجاع حقهم المسلوب، منبها من أن استبطان ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.
ونقل سفير فلسطين في تونس هايل الفاهوم، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل القيادات الفلسطينية للرئيس قيس سعيد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف التونسي الثابت والواعي قيادة وشعبا والدعم المطلق للحق الفلسطيني.
وأضاف أن تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه.
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