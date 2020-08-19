تشريع جديد في أمريكا لحماية عملية التصويت عبر البريد

أعلن مجلس النواب الأمريكي ،اليوم الأربعاء، عن تشريع من شأنه أن يلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير ويقضي بالتعامل مع بطاقات الاقتراع بالبريد في نفس اليوم.

كما سيمنع التشريع خدمة البريد من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة التي كانت سارية في الأول من يناير 2020. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع يوم السبت.

وسيوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار. وكانت خدمة البريد قد أبلغت عن خسائر تقدر بعشرات المليارات خلال العقد الماضي.

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ويوم الثلاثاء قال مدير البريد الأمريكي الجديد لويس ديجوي، أحد مؤيدي ترامب، إنه سيعلق جميع ”المبادرات التشغيلية“ حتى يوم الانتخابات ”لتجنب ظهور أي تأثير على البريد الانتخابي“.

ويريد الديمقراطيون من ديجوي أن يشرح بالتفصيل كيف سيتراجع عن التغييرات التي أجريت حتى الآن بما في ذلك ما إذا كان سيأمر بإعادة آلات الفرز التي تم استبعادها مسبقا. وقال تشارلز شومر الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن ديجوي وافق على أن يسرد كتابة وبالتفصيل تلك الالتزامات.

وعلى صعيد منفصل، طلب شومر من مجلس محافظي خدمة البريد نشر جميع المواد المتعلقة باختيار ديجوي و“معلومات إضافية بشأن دور الرئيس ترامب ووزير (الخزانة) منوتشين في عملية البحث والاختيار“.