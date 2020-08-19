عاجل-ولي العهد والكاظمي يؤكدان أهمية الالتزام باتفاق أوبك بلس وآلية التعويض المتفق عليها



أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً بدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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