كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تحذر تركيا بسبب محاولات الاستفزاز المتكررة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت "اليونان وقبرص"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة، خاصة في شرق البحر المتوسط.

وأكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص أن "السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه عندما يجتمع زعماء الدول المتوسطية السبع في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول، ثم في قمة كاملة لزعماء الاتحاد الأوروبي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وشدد الوزيران على أن "عمليات التنقيب التركية في مناطقنا البحرية مدانة"، كما اعتبرا أن "دعوات تركيا للحوار غير جدية".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكثف رده على "العدوان" التركي المتصاعد في شرق البحر المتوسط، لأنه موجه ضد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة وليس فقط بعض الدول الأعضاء.

وانتقد ديندياس نشر تركيا لسفن حربية لدعم سفينة أبحاث تركية تشارك في تنقيب "غير قانوني" عن النفط والغاز في المياه، حيث تطالب اليونان وقبرص، العضوتان في الاتحاد الأوروبي، بحقوق اقتصادية حصرية.

وقال ديندياس بعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس: "إن تصعيد العدوان التركي موجه ضد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يستتبع ذلك أنه يجب أيضًا تصعيد رد أوروبا من أجل مواجهته".

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وأضاف أنه من المتوقع أن يقدم جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في وقت لاحق هذا الشهر قائمة بالخيارات لفرض عقوبات جديدة محتملة على تركيا.

وقال ديندياس، إن تصرفات تركيا هي "تصعيد وعسكرة غير مقبولة" من شأنها أن "تكشف عن الطريق المسدود لخياراتها".

من جهته، قال خريستودوليدس إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يتفقون على أن التطورات الجارية في شرق البحر المتوسط ستحدد مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وجدد دعوة يدعمها الاتحاد الأوروبي لأنقرة للتفاوض على اتفاق حدود بحرية مع الحكومة القبرصية.

وقال خريستودوليدس، إن قبرص تدعم نهج "العصا والجزرة" في علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وهو نهج يوازن فيه التعاون "برد فعل جوهري" عندما يتم انتهاك مبادئ الاتحاد الأوروبي.