غد الخميس.. خطاب ملكي منتظر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا جديدا، يوم غد الخميس 20 غشت الجاري، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وجاء في بلاغ الوزارة اليوم، أن الخطاب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 30 ذي الحجة 1441هـ موافق 20 غشت 2020 م.