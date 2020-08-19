فریق إسباني “یرغب” في التعاقد مع رجاوي  سابق

عبر مسٶولو فریق قادس، الصاعد حدیثا إلی الدوري الإسباني الممتاز، عن رغبتہم في التعاقد مع الدولي المغربي واللاعب السابق للرجاء جواد الیامیق.

وکشفت وساٸل إعلام إسبانیة أن فریق قادیس عبر عن رغبتہ في التعاقد مع الیامیق، لاعب ریال سرقسطة المعار من فریق جنوی الایطالی بعد تألقہ في منافسات الدوري الإسباني في قسمہ الثاني .

وأوضحت صحیفة “ال دیسیمبارکي” أن فریق قادیس باشر مفاوضاتہ مع الرجاوي السابق وکذا مع فریقہ جنوی بہدف الاستفادة من خدماتہ خلال منافسات الموسم الریاضي المقبل .