بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يصدر عفوه على 550 شخصا

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1442 هجرية – 2020 ميلادية، عفوه الملكي عن 550 شخصا محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 78 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 03 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة: 38 شخصا
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