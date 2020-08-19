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بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يصدر عفوه على 550 شخصا

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alyaoum24 0 تبليغ

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بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1442 هجرية – 2020 ميلادية، عفوه الملكي عن 550 شخصا محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن “المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، يبلغ عددهم 472”.ويتعلق الأمر  بالعفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 195 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 275 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: (02) نزيلين اثنين.

وحسب بلاغ لوزارة العدل المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 78 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 03 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 38 شخصا

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