مدرب “الأسود” يقدم عرضا حول هوية وفلسفة اللعب داخل المنتخب الوطني

عقد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش، بمعية الطاقم التقني للمنتخب الوطني الأول، أمس الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم، لقاءا تواصليا مع الإدارة التقنية الوطنية، بما فيها المدير التقني الوطني، رؤساء أقسام الإدارة التقنية ومدربو المنتخبات الوطنية للفئات الصغرى من أجل تطوير المنظومة التقنية لكرة القدم الوطنية.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن الناخب الوطني قدم عرضا مفصلا وكاملا حول هوية وفلسفة اللعب داخل المنتخب الوطني الأول، تحديات اللاعبين على الصعيد الرياضي، البدني والذهني، أسلوب اللعب داخل النخبة الوطنية، نصائح وتوجيهات لمختلف اللاعبين في مختلف المراكز ومواقع اللعب، إرشادات للإعداد البدني، التغذية، المواكبة الطبية وكذا أسلوب الحياة الذي يجب نهجه وتتبعه بالإضافة إلى الجانب النفسي للاعبين.

وشدد البلاغ ذاته على كون هذا اللقاء يأتي تجسيدا لأهداف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخلق تواصل مؤسساتي بين جميع المشرفين والساهرين على تطوير أداء المنتخبات الوطنية.