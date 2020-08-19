اللجنة التأديبية تصدر عقوباتها في حق الأندية واللاعبين بالبطولة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب مجموعة من العقوبات في حق الأندية واللاعبين بالبطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.

وقضت اللجنة ذاتها بتوقيف محمد بوجاد، لاعب فريق مولودية وجدة، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وقررت اللجنة نفسها توقيف إيسوفو دايو، لاعب فريق نهضة بركان، لمباراة واحدة بعد حصوله على انذارين في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

Advertisements

وغرمت اللجنة فريق أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق بيوسفية برشيد، كما قضت بتوقيف المهدي أحلان، لاعب فريق وداد تمارة، لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين خلال المباراة التي جمعت فريقه باتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

وأصدرت اللجنة قرارا بتغريم فريق وداد تمارة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد الزموري للخميسات.