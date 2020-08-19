حصيلة كورونا في المغرب.. 1510 إصابة جديدة و29 وفاة و571 حالة شفاء في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 46313حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 571 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 31576.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 29حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 734 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.