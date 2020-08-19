هل يصبح هافيرتز أغلى لاعب ألماني؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي قام برصد عرض ضخم من أجل التعاقد مع لاعب باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن مديرة البلوز، مارينا جرانوفسكايا، بدأت محادثاتها الرسمية مع إدارة ليفركوزن، الممثلة في الثنائي رودي فولر وفرناندو كارو.

وأفادت الصحيفة بأن تكلفة الصفقة المنتظرة للبلوز قد تصل إلى 200 مليون يورو، ليصبح هافيرتز (21 عامًا) أغلى لاعب ألماني في التاريخ.

وأشارت إلى توصل الدولي الألماني لاتفاق على التوقيع للنادي اللندني حتى عام 2025، يحصل خلالها على راتب يصل إلى 100 مليون يورو على مدار 5 سنوات.

وستبلغ قيمة انتقال لاعب الوسط الشاب إلى تشيلسي حوالي 100 مليون يورو، قد يدفعها البلوز على دفعات.