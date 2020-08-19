كومان: ميسي الأفضل في العالم وأريد استمراره مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى المدرب الهولندي، رونالد كومان، سعادته بتولي مهمة تدريب فريق برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أنه حلم وتحقق.

وقال كومان، خلال مؤتمر تقديمه اليوم الأربعاء "إنه يوم أشعر فيه بسعادة وفخر، فبرشلونة هو منزلي، وأن تتاح لي فرصة تدريب فريق مثله هو تحد وليس بالأمر السهل، والبارسا يتطلب دائمًا أقصى عمل ممكن".

وأضاف "النادي يريد جودة كافية لتحقيق أقصى قدر من النتائج والألقاب، وأنا وقعت بالفعل وأصبحت مدربًا لبرشلونة، وسنعمل ليكون لدينا فريق قوي، وعلينا إجراء تغييرات، ونعمل بجد لاستعادة الهيبة، والبارسا لا يزال أكبر ناد في العالم، وهو حلم تحقق الآن".

وتابع "أنا هولندي، ونحن نحب الاستحواذ والسيطرة على الكرة ومحاولة اللعب بشكل جيد للفوز، ولعبت هنا في البارسا وتعلمت من العديد من المدربين، وأعتقد أنني مؤهل لتدريب الفريق، ولطالما كانت هناك علاقة رائعة بين برشلونة وهولندا".

وأردف "الهولنديون يحبون العمل في برشلونة، وكرة القدم هي الاستمتاع وهذا أول شيء سأقوله للاعبين، لكي أحصل على أكبر استفادة منهم عليهم أن يستمتعوا ويعملوا".

وزاد "لا أحب الحديث عن الأسماء، ويجب أن نبحث عن الأفضل للنادي ونصنع أفضل فريق، وهناك لاعبون في سن مُعين يكون لديهم مشاكل في الأداء، لكن علينا احترام الجميع، ونسعى للأفضل للنادي، ولكن إذا كانت هناك قرارات يجب اتخاذها سوف نتخذها".

ونوه "لقد سار كل شيء بسرعة كبيرة، ومن الآن فصاعدًا سنعمل ونتحدث عن القرارات، لكنني لا أحب الحديث عن الأسماء احتراما للاعبين".

وعن ميسي، أوضح "لا أعرف ما إذا كان علي إقناع ميسي، فهو الأفضل في العالم، ومن جهتي أحب العمل مع ميسي، فهو يُساعد الفريق على الفوز بالمباريات وأنا سعيد بأدائه، وإذا أراد البقاء لديه عقد لكن يجب التحدث معه، وأتمنى أن يستمر هنا لسنوات أكثر".

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واستكمل "لن أكشف عن أشياء خاصة، بل سأتحدث مع اللاعبين بشأنها، والقرارات سأتخذها، وميسي لديه عقد ولاعب مهم للغاية وأريده في فريقي".

وأوضح "اللاعب بعمر 31 أو 32 أو 33 عاما لم ينته، والأمر يعتمد على الجوع والرغبة في تقديم كل شيء للنادي، وهناك 20 منهم بلا جوع أو بدون عمل، ويجب أن نبحث عن أفضل فريق للفوز بالمباريات، وأريد فقط العمل مع الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا هنا، وبذل كل شيء لبرشلونة".

وعن فان دي بيك، أجاب "هو لاعب جيد جدًا وأعرف، لكنني لا أتحدث عن لاعبين غير موجودين هنا، وأول شيء يجب علي فعله هو إلقاء النظرة على الموجودين".

وحول الخسارة ضد بايرن ميونخ، علق "الخسارة (8-2) ليس ما نريد، لقد كان يومًا حزينًا، والشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو تحقيق نتائج جيدة، وهناك انتخابات وسيأتي رئيس جديد، وسيكون لديه المزيد من الشكوك وآمل أن أستمر في عملي كمدرب لبرشلونة".

وعن سواريز، أوضح "لا أحب الحديث عن الأسماء، وميسي مختلف عن الآخرين، وإذا كانت هناك قرارات إيجابية أو سلبية فإن أول شيء سأقوم به هو التحدث معهم".

وعن دي يونغ، علق "بالنسبة للاعب الذي يأتي إلى برشلونة في عمره يكون الأمر مُعقد دائمًا، وفي عامه الأول لعب الكثير، وقلت ذات مرة إنه لم يلعب في نفس مركزه الذي كان معي في المنتخب، وأول شيء على المدرب أن يضعه في المركز الذي يشعر فيه براحة أكبر".

وبسؤاله عن كوتينيو، أجاب "هو لاعب في برشلونة، وإذا كان لابد من اتخاذ قرارات سنتخذها، ولدي الوقت للتعرف على الشباب بشكل أفضل، وحان الوقت لمنح الشباب الفرص، وليس الشباب فقط يجب أن يكون لدينا توازن".

وأتم "إنها ليست ثورة، يجب أن نسعى إلى الأفضل للنادي، وسنقوم بإجراء تغييرات، ونحن واضحون ما حدث ضد بايرن ميونخ ليس برشلونة الذي سنراه، ونريد صورة مختلفة تماما".