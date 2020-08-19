الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي

الأربعاء 19 أغسطس 2020

‎أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.



Advertisements

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، وذلك انطلاقا من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة.

و‎أكدت دولة الإمارات على ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.