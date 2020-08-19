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الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 أغسطس 2020

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

 

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ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، وذلك انطلاقا من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة.

 

وأكدت دولة الإمارات على ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.

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