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أمريكا: لن نقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان بشرط

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أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير.

وأضاف: "مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح، مشيرا إلى أن الإصلاحات في لبنان يجب أن تشمل مراجعة النظام الانتخابي وهيكلة البنك المركزي.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أن الشعب اللبناني يرى الطبقة الحاكمة تتجاهل مطالبه وتستغل مناصبها لزيادة ثرواتها.

وتابع:"الإصلاحات الضرورية في لبنان تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في البلاد بما فيها حزب الله".

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