شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يوجه قائد الجيش الثاني بالاستمرار في الحفاظ على الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ، بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

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