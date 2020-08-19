أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه ألغى محادثات التجارة مع بكين، وذلك بعد أيام من تأجيل مراجعة مقررة للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

وقال ترامب للصحفيين أثناء توجهه إلى أريزونا: "لا أريد إبرام اتفاق معهم الآن. في ظل ما فعلوه بهذا البلد والعالم، لا أريد أن أتحدث إلى الصين حالياً".

وأضاف: "كان ينبغي عليهم إيقافه (فيروس كورونا). لذا فإن الأمر صحيح أنني ألغيت المحادثات مع الصين".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً منذ أن تولى ترامب منصبه، وكان ذلك في البداية بسبب نزاعات تتعلق بالتجارة والملكية الفكرية، ثم بسبب جائحة فيروس كورونا ضمن أسباب أخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن إلغاء المحادثات التجارية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.