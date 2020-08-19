أردوغان: لا تهديدات يمكن أن تردع عمليات تركيا في البحر المتوسط



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أنه ما من تهديدات يمكن أن تردع تركيا عن السعي وراء الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة تتوقع أن تتخذ الأطراف الفاعلة في المنطقة خطوات لنزع فتيل التوتر.

يأتي ذلك في ظل نزاع طويل بين اليونان وتركيا بشأن مطالبات متداخلة بحقوق في مناطق من المحتمل أن تكون غنية بالموارد.

وتعمل سفينتان تركيتان للمسح في مناطق تطالب فيها ثلاث دول بحقوق. وأمس الثلاثاء، قالت قبرص إنها تتطلع للانخراط مع جميع جيرانها بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال أردوغان "تركيا عازمة على المطالبة بحقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية...ما من قوة أو تهديد استعماري يمكن أن يردع بلدنا عن موارد النفط والغاز الطبيعي التي يُعتقد بوجودها في المنطقة" مضيفا أن أنقرة ترغب في حل النزاع عبر الحوار والدبلوماسية بدلا من تصعيد التوتر.



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