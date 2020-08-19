مفتي لبنان يدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت

بيروت ـ رويترز: انضم مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أمس إلى الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتحقيق دولي في الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت والذي قال إنه فاقم “التهديد الوجودي” للبنان. وقال مفتي السُنة في لبنان “هذا التهديد الوجودي للبنان، يقتضي أمورا عاجلة: أولا تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، ثانيا الإقبال على تغيير جذري في السلطة”. وأضاف أن على الرئيس الامتثال لإرادة الشعب وإجراء مشاورات نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء.

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