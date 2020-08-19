أبحاث كورونا تواجه عجزا بمليارات الدولارات.. وتسارع انتشار الفيروس بأوروبا

ـ إعادة فرش 7 آلاف سجّادة بساحات المسجد النبوي

ـ تحذير إماراتي من منتج للقضاء على كورونا

ـ أكثر من 112 ألف حالة شفاء في قطر

ـ تراجع الوفيات في مصر

ـ تمديد الإغلاق لأسبوعين في لبنان

ـ المغرب يسجل أكبر عدد يومي للوفيات

ـ الوفيات تتجاوز 20 ألفا في إيران

ـ الإصابات تصل إلى 41ر3 مليون في البرازيل

ـ توفير اختبارات كورونا في المطارات ببريطانيا

ـ ارتداء الكمامة إجباري في أماكن العمل بفرنسا

ـ فنلندا تعيد فرض قيود السفر على 6 دول أوروبية

ـ جدل في السويد بشأن ارتداء الكمامات

ـ مليونان و767 ألف إصابة في الهند

ـ كاتماندو تعيد فرض تدابير الإغلاق

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير لقاحات وأدوية لعلاج مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، تواجه فجوة تمويلية واسعة.وقالت متحدثة باسم المنظمة في جنيف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشروع تلقى تعهدات بقيمة 5ر2 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 3ر31 مليار دولار لتمويله على مدى فترة أولية مدتها 12 شهرا. وتدعو المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل خلال شهر مايو الماضي، إلى توزيع عادل لأي لقاحات أو أدوية مستقبلية على الدول النامية والمتقدمة.وتضم المبادرة مؤسسات صحية خيرية بارزة مثل مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس، وجافي وفاكسين أليانس وويلكوم تراست ومقرها بريطانيا. من جهته، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون أن معدلات إصابات كورونا تتسارع في أوروبا ومن الطبيعي فرض بعض تدابير الحجر الصحي، إلا أنه شدد على ضرورة إدارة الأمر على مستوى المجموعات، بحيث يتم التعامل مع بعض المناطق بشكل مختلف عن مناطق أخرى، وذلك لتجنب الدخول في إغلاق عام جديد. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عنه القول :”الجائحة تتسارع حاليا في أوروبا ومن الطبيعي فرض بعض تدابير الحجر الصحي لأن الصحة أولوية” وقال :”سنتعايش مع الفيروس ومن الطبيعي تماما أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي تدابير لتجنب إغلاق عام جديد”. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 336ر22 مليون صباح أمس. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات بلغ 22 مليونا و 336 ألف و 184 حالة.

خليجيا، تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالسعودية لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجّاد مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين. وفي الإمارات حذر مسؤول حكومي من بعض المنتجات التي يتم الترويج لقدرتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد دون أسس علمية. وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إنه يتم الترويج لمنتج على أنه يطلق غاز ثاني أكسيد الكلور الذي يقضي بدوره على الفيروس قبل دخوله جسم الإنسان.وفي دولة قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 112 ألفا و355 حالة. وفي لبنان، أوصى اجتماع عقدته لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بتنفيذ اغلاق جزئي للقطاعات الإقتصادية لمدة أسبوعين وفقا لقرار وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 4 أغسطس المعمم مسبقا. وفي مصر، أعلنت وزراة الصحة تسجيل 163 حالة جديدة فضلا عن وفاة 11 حالة في تراجع لمعدل الوفيات اليومي جراء الاصابة بكورونا. الى ذلك، أفادت وزارة الصحة المغربية بأن المملكة المغربية سجلت أكبر عدد يومي لوفيات كورونا بلغ 33 حالة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا تجاوز 350 ألف حالة، فيما، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 20 ألفا و 125 حالة. وفي أميركا قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفعت 520 حالة لتصل إلى 169870 كما بلغت الإصابات خمسة ملايين و422242 بزيادة 40117 إصابة. وفي البرازيل، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 41ر3 مليون حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. من جانبه، صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن الحكومة “تعمل على” توفير اختبارات لفيروس كورونا في المطارات، وهي خطوة من شأنها تخفيف متطلبات العزل الذاتي عند الوصول من الخارج. وفي فرنسا، أعلنت وزارة العمل أن وضع الأقنعة الواقية سيصبح إلزاميا في جميع أماكن العمل تقريبا في فرنسا. بينما ينتظر السويديون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم وضع أقنعة الوجه الواقية، في وقت تستعد فيه السوبد لموجة جديدة من تفشي كوفيد 19. الى ذلك، أعادت فنلندا فرض قيود سفر على القادمين من ست دول أوروبية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل4828 إصابة جديدة بكورونا. كما أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني. وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية تسجيل 297 حالة إصابة جديدة بالفيروس. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 64 ألفا و 500 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونين و767 ألفا و253 حالة . على صعيد متصل، أعلنت السلطات النيبالية أن العاصمة كاتماندو سوف تعيد فرض الإغلاق مرة أخرى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.