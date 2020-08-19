مشاورات سياسية بين السلطنة وأوزبكستان

مسقط ـ العمانية:

عقدت أمس عبر الاتصال المرئي جلسة المشاورات السياسية السادسة بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أوزبكستان.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وترأسها من الجانب الأوزبكي سعادة فرقات صديقوف نائب وزیر خارجية جمهورية أوزبكستان.

ناقشت الجلسة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المنافع والمصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض العلاقات المتنامية بين البلدين ومستقبلها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، ودعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر المشاورات من الجانب العماني سعادة الشيخ يحيى بن عبد الله آل فنه العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد بن سعيد الكثيري سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية أوزبكستان، ومن الجانب الأوزبكي سعادة أنور عبدالحليموف سفير جمهورية أوزبكستان المعين لدى السلطنة.

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