عدوان إسرائيلي يستهدف غزة

غزة ـ د ب أ: قالت مصادر أمنية فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء أمس الأول عدة غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”. وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمعت في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء الغارات التي استهدفت مواقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأراضي زراعية. وبحسب المصادر فإن الغارات خلفت أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

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